Plus de six millions de dollars d'aide des USA à la Zambie pour lutter contre le Covid

Le gouvernement des États-Unis a fourni un montant supplémentaire de 112 millions de kwachas zambiens (6,9 millions de dollars) d'aide à la Zambie par l'intermédiaire de l'Agence américaine pour le développement international, a indiqué la directrice de mission de l'USAID/Zambie, Sheryl Stumbras.

«Avec des décennies d'expérience et d'investissement dans la santé, l'USAID a dirigé la réponse mondiale aux menaces pour la santé comme Ebola, le paludisme et la tuberculose et aujourd'hui, nous répondons de manière décisive au Covid-19», a-t-elle déclaré.

Elle a en outre assuré que son pays soutiendrait également l'embauche de médecins et d'infirmières supplémentaires et augmenterait le soutien à l'engagement communautaire, en fournissant des informations précises sur le Covid-19 pour aider les individus et les communautés à se protéger.

Mme Stumbras a, à cet égard, estimé qu'une couverture vaccinale mondiale accrue est le meilleur moyen de sortir de la pandémie du coronavirus. Le gouvernement américain s'est engagé à continuer de soutenir la réponse au Covid-19 en Zambie, afin de compléter les efforts du gouvernement, a-t-elle déclaré.