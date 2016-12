Des trains «volants» conçus en Russie

Des scientifiques russes ont commencé à concevoir un système de transport à lévitation qui devrait atteindre la vitesse de 1 200 km/h, relate le journal de la Compagnie des chemins de fer russes (RJD).

© AFP 2016 Liu Jin En Chine, le premier train magnétique mis en service dans le métro

Les caractéristiques principales du nouveau moyen de transport ont été conçues pendant un an, souligne le président du Conseil scientifique de la compagnie.

Selon le projet, un train sous forme de capsule se déplacera dans un tunnel en utilisant un système de sustentation magnétique. Ce train pourra atteindre la vitesse de 1 200 km/h à la différence des trains à sustentation magnétiques qui existent déjà mais ne sont pas capables d'atteindre de très grandes vitesses car plus de 83 % de l'énergie est consommée pour vaincre la résistance de l'air si la vitesse est de plus de 400 km/h.

Le but du projet est de créer un système à grande vitesse confortable, non-polluant et performant. La technologie sera utilisée aussi bien pour le trafic passager que pour le transport de fret.

L'année prochaine, la conception sera soumise à l'examen du ministère russe des Transports. Après son adoption, les scientifiques russes lanceront la production de ce système de transport.

