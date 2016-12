Une curieuse peinture rupestre de 5.000 ans découverte en Égypte

Lors d'une expédition vers le plateau de Gilf el-Kebir en Égypte, au Sahara, des chercheurs italiens ont retrouvé une peinture rupestre ancienne, a annoncé au site The Seeker le directeur du Musée des météorites et des planètes de la ville italienne de Prato, le géologue Marco Morelli.

Sur cette œuvre rupestre, on trouve un homme et une femme (sans tête à cause du détachement de la peinture) et un bébé au milieu, ainsi que deux animaux, aussi sans têtes. Dans la partie est, il y a une étoile.

« On pourrait conclure qu'il s'agit d'une peinture traditionnelle représentant une famille, avec un enfant entre les parents, mais d'autres détails rendent l'image unique », a estimé M. Morelli.

Le nouveau-né dessiné un peu plus haut que les parents (en signe de naissance ou de grossesse), deux animaux (un lion et un singe) et une étoile — voilà les détails qui ont fait penser les scientifiques à une scène représentant la naissance de Jésus-Christ.

Pourtant, la peinture en question a été réalisée il y a 5 000 ans, voir trois millénaires avant la Nativité.

« Sans aucun doute, c'est une peinture très curieuse. Nous n'avons jamais trouvé auparavant de scènes similaires, créées avant l'époque chrétienne », a affirmé M. Morelli.

Les chercheurs ont baptisé cette peinture « La cave des parents ».

Les premiers dessins ont été retrouvés sur le plateau de Gilf el-Kebir, situé à l'extrême sud-ouest de l'Égypte, au Sahara, en 2005. Or, l'équipe de M. Morelli a décidé de parler publiquement de la découverte, et surtout de la peinture qui a attiré l'attention des scientifiques, seulement aujourd'hui.

