Self-défense: les éléphants évoluent pour échapper aux braconniers

De plus en plus d'éléphants africains naissent sans défenses. Des scientifiques estiment que les éléphants échappent ainsi au niveau génétique aux braconniers qui les chassent pour obtenir de l'ivoire.

Environ 144 000 éléphants ont été tués entre 2007 et 2014. Aujourd'hui, l'espèce est menacée d'extinction. Toutefois, la descendance des éléphants qui ont survécu aux attaques des braconniers pourraient être complètement privés de défenses, alertent les scientifiques. Selon le journal The Independent, 98 % des éléphants femelles n'ont pas de défenses dans plusieurs régions de l'Afrique.

© Flickr/ Tyler Ingram Le mammouth bientôt espèce protégée?

90 % des éléphants ont été tués dans le parc national de Gorongosa situé au Mozambique entre 1977 et 1992 pendant la guerre civile. Joyce Poole, présidente de l'organisation Elephant Voices, estime que suite à cela, les éléphants femelles de plus de 35 ans n'ont pas de défenses. Bien que la population se rétablisse aujourd'hui et que les autorités luttent contre les braconniers, de plus en plus d'éléphants sont privés de défenses.

Mme Poole estime qu'il s'agit de mutation génétique survenue chez les éléphants.

Les éléphants africains utilisent leurs défenses pour se défendre et se nourrir. En 2011, des scientifiques ont découvert que le nombre d'éléphant ayant des défenses avait été divisé par deux par rapport à 1911.

