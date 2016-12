Le fromage, le beurre et la crème protègent contre les maladies cardiaques

Se priver de fromage, de beurre et de crème pour être en bonne santé? Une fausse bonne idée, selon des chercheurs de l'université de Bergen (Norvège) qui expliquent que ces aliments gras seraient étonnamment bons pour la santé.

« Vous pouvez baser votre régime sur les glucides ou la graisse, il ne fait pas une grande différence », déclare le médecin Simon Dankel de l'Université de Bergen, dont l'étude a été publiée dans l'American Journal of clinical nutrition.

Manger plus d'aliments riches en graisses limitant la quantité de glucides consommés ne provoque pas une augmentation du cholestérol nocif, ont découvert les chercheurs de l'Université de Bergen. En fait, leur recherche montre que le beurre et les graisses saturées seraient la clé pour stimuler les niveaux de bon cholestérol.

Lors de l'étude, 38 hommes atteints d'obésité abdominale ont été divisés en deux groupes pour suivre des types de régimes opposés: un régime pauvre en glucides mais enrichi en graisses et un régime pauvre en graisse mais enrichi en glucides. Les deux groupes ont mangé beaucoup de légumes et ne dépassaient pas le niveau de 2 100 calories par jour.

Les chercheurs ont ensuite comparé la masse graisseuse dans les zones de l'abdomen, du foie et du cœur, et ont évalué les risques de maladies cardiovasculaires. Le régime riche en gras peut diminuer la quantité de graisse abdominale, abaisser les risques de maladies cardio-vasculaires et même le taux de cholestérol nocif.

Donc, mangez du fromage, du beurre et de la crème, c'est très bon pour votre santé!

