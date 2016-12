Six nouveaux signaux «extraterrestres» détectés

Un groupe international d'astrophysiciens a détecté six nouveaux signaux « extraterrestres », ou sursauts radio rapides, qui provoquent la libération d'une énorme énergie dans l'espace. Le rapport présentant cette recherche a été publié dans la revue scientifique The Astrophysical Journal

© Photo. Pixabay Les chercheurs découvrent des galaxies hors des lois du modèle standard

Six signaux ont été reçus depuis la constellation du Cocher, située à une distance d'au moins trois milliards d'années-lumière de la Terre. L'étendue de chaque sursaut est estimée à plusieurs millisecondes. Cinq signaux ont été détectés par le télescope Green Bank, alors que le dernier a été repéré par le radiotélescope d'Arecibo (Porto-Rico).

Selon les scientifiques, il ne s'agit pas d'une collision stellaire, car la présence de tels objets dans la même zone est peu probable.

Auparavant, la collision stellaire figurait parmi les principales sources de sursauts radio. Il n'est pas exclu que ce soient des signaux d'êtres extraterrestres. 11 signaux semblables ont été auparavant détectés par les scientifiques.

