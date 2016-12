Envoyer des messages aux ET, un vrai danger pour l’humanité?

Le lancement du tout nouveau concept Meti (le service de messagerie à la raison extraterrestre), prévu pour 2018, consiste à envoyer des signes aux éventuels habitants de l'espace pour que ceux-ci puissent les percevoir sans attendre qu'ils soient les premiers à communiquer avec les humains.

Toutefois, Stephen Hawking, cité par le quotidien britannique The Independent, a prévenu que cette approche pourrait bien conduire à la destruction de l'humanité tout entière.

De plus, la réponse des humains aux signes venus de l'espace représente également une vraie menace pour la Terre, estime le chercheur britannique qui avait comparé en septembre dernier ce type de communication aux premiers contacts de Christophe Colomb avec les Amérindiens.

Selon le scientifique, il y a de fortes chances qu'une civilisation extraterrestre perçoive les humains comme de simples groupements de bactéries sans importance, ce qui la pousserait à les chasser, sans pour autant vouloir les anéantir.

Le point faible du programme Meti réside en l'envoi de messages « à tout hasard », faute de connaissance et de maîtrise d'une langue extraterrestre.

Néanmoins, les concepteurs du projet estiment que Meti pourrait servir à l'enseignement et à l'échange d'informations.

Les premiers messages humains à destination des extraterrestres seront basés sur les données mathématiques et scientifiques primaires.

Actuellement, le groupe de concepteurs de Meti envisage de collecter 1 million de dollars (environ 957 000 EUR) pour le lancement du projet.

Il est à noter que la NASA avait déjà essayé d'envoyer des messages dans l'espace, messages qui sont jusque-là demeurés sans réponse.

