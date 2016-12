Le premier médicament russe anti-cancer attendu vers 2018

Un médicament russe traitant le cancer, dont le résultat est jugé « fantastique », sera mis en vente d'ici un an ou 18 mois, a annoncé à la télévision russe Veronica Skvortsova, ministre russe de la Santé publique.

© Photo. PIxabay La Russie met le nucléaire au service de la lutte contre le cancer

Cette préparation destinée à combattre les maladies oncologiques, qui fait l'objet d'essais en Russie, a « montré un résultat fantastique quant au traitement de mélanomes métastatiques », selon Mme Skvortsova.

Le monde entier suit de près le travail des chercheurs russes en la matière, a souligné la ministre.

Elle espère que la création de ce nouveau médicament ne prendra pas plus d'une année, à la rigueur un an et demie.

