Un «parking» nazi pour les OVNI retrouvé en Antarctique!

Une énorme base secrète, construite par les nazis lors de la Seconde Guerre mondiale afin d'abriter une sorte de parking pour les objets volants non-identifiés, a été découverte en Antarctique dans la Terre de Wilkes, indique Daily Mail se référant au groupe ufologue international UFO Hunters.

« Sans aucun doute, des OVNI y étaient présents pour des essais et des recherches effectués par le Troisième Reich », a insisté de son côté le professeur Ralph von Frese de l'Université d'État de l'Ohio.

Le site glacial sous-sol, en forme de cratère, s'étend sur une zone de 240 kilomètres et atteint une profondeur incroyable de 850 mètres.

Le « parking » est un espace gigantesque avec plusieurs entrées, où l'on ne pouvait passer qu'en volant.

D'après certaines théories, la Marine américaine pourrait bien organiser une mission de recherche sur les lieux, comme toujours, si un bruit ou un objet étrange apparaît au pôle Sud. Une autre théorie apparue récemment explique qu'il s'agit en fait d'une tentative de trouver une entrée dans tout un univers sous terre.

Pour la première fois, cette éventuelle base a été décelée par un satellite de la NASA en 2006, ce qui avait également fait naître une autre hypothèse sur la chute d'un astéroïde deux fois plus grand que celui qui avait causé la disparition des dinosaures, selon Ralph von Frese.

De surcroît, un autre site au large de l'Antarctique ne laisse pas insensibles plusieurs ufologues de la planète. Une pyramide mystérieuse que même le secrétaire d'État américain John Kerry aurait visité en novembre 2016 pour y retrouver également une autre base de stationnement des OVNI.

Cependant, l'éventuelle découverte sans précédent d'UFO Hunters de la base nazie pour les vaisseaux extraterrestres a été mise en doute par le groupe des chercheurs amateurs SecureTeam10. Histoire à suivre…

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »