Protéines, bonbons, pierres: connaissez-vous les cadeaux des animaux?

Non seulement les humains, mais également les animaux, s'offrent des cadeaux. Cependant, les animaux se montrent plus pratiques : ils préfèrent s'offrir de la nourriture ou des substances chargées de protéger leurs proches.

Un article paru dans la revue Scientific Reports (nature.com) est consacré aux cadeaux des lucioles. Selon la chercheuse Sara Lewis, ces insectes mâles offrent à leurs femelles des substances regroupant plus de 200 protéines et d'autres éléments qui peuvent potentiellement augmenter leurs capacités reproductives.

Mais ce n'est pas tout ! Une toxine spéciale faisant partie de ce cadeau rend les lucioles venimeuses pour qu'elles puissent se défendre contre les carnassiers.

Quant aux oiseaux, ils sont également en mesure de s'offrir des cadeaux, mais souvent ils les présentent… aux humains. Selon l'ornithologue américain John Marzluff, des corbeaux ont offert des bonbons et des pierres à un homme qui leur avait donné de la nourriture.

© Sputnik. Vladimir Fedorenko Un corbeau

Un autre corbeau n'a pas oublié comment une femme l'avait libéré d'un piège. Un proche de ce corbeau a commencé à apporter de la nourriture à cette femme.

Les singes ne font pas exception à cette règle. Comme le révèle le primatologue Frans de Waal, les chimpanzés sont suffisamment intelligents pour introduire des règles sociales dans leurs groupes, en particulier, via l'habitude de partager la nourriture. Parfois, ces animaux s'offrent mutuellement leur nourriture.

Tout cela peut paraître étonnant, mais les cadeaux, qui représentent un élément important de la socialisation, font bien partie de la vie quotidienne des animaux.

