Antarctique: un iceberg géant sur le point de se détacher de la Barrière de Larsen

Un iceberg géant dont la surface est équivalente à celle du département des Bouches-du-Rhône est sur le point de se détacher de l'Antarctique. Actuellement, un segment de seulement 20 kilomètres empêche l'iceberg de 5 000 kilomètres carrés de dériver à cause de l'augmentation imprévue d'une fissure depuis plus d'une décennie.

L'iceberg, faisant partie du plus septentrional segment de glace en Antarctique, connu sous le nom de Larsen C, sera probablement parmi le Top-10 des plus grandes ruptures jamais recensées, mettent en garde les scientifiques.

« Après des mois d'accroissement régulier et graduel, la fissure s'est élargie soudainement de 18 kilomètres vers la fin du mois de décembre. Pour le moment, c'est un segment de glace de 20 kilomètres uniquement qui maintient l'iceberg, dont la surface est estimée à un quart de la superficie du pays de Galles, à sa plate-forme parentale », a déclaré Adrian Luckman, scientifique et professeur de l'Université de Swansea.

The rift on Larsen C has grown even further, and the ice shelf is now poised to calve: https://t.co/yCidZgZdcu — Project MIDAS (@MIDASOnIce) 6 января 2017 г.

Selon le scientifique, le détachement de l'iceberg changera fondamentalement le paysage de la péninsule antarctique et pourra entraîner une rupture plus importante de Larsen C.

« Si ça ne survient pas en l'espace des prochains mois, je serai étonné », a confié M. Luckman à la BBC

La barrière de Larsen, un glacier vieux de 150 000 ans, fond à vue d'œil en raison du changement climatique. En 2016, la barrière s'est fissurée plus rapidement que pendant les années précédentes.

Plusieurs segments se sont détachés en Antarctique ces dernières années, y compris Larsen B qui s'est désintégré en l'espace de six semaines en 2002. La destruction du segment B a été une véritable catastrophe, d'autant plus que le segment A avait lâché le premier en 1995 et que le segment C pourrait bientôt suivre le mouvement.

