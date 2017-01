Instagram en apesanteur: les photos étonnantes d’un cosmonaute depuis l’ISS

Un dîner en apesanteur et un sapin de Noël sens dessus dessous: Oleg Novinski, commandant du vaisseau spatial Soyouz, a ouvert un compte Instagram et poste ses photos depuis l'espace.

Le premier cliché apparu hier était consacré à ses collègues, le Français Thomas Pesquet et l'Américain Shane Kimbrough qui sont sortis vendredi dans l'espace.

Только что Тома и Шейн завершили выход в открытый космос 🌎🌌#мкс#iss#космос#томапеске#шейнкимброу#выходвоткрытыйкосмос#space Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 13 2017 в 11:46 PST

« Thomas et Shane viennent de terminer leur sortie dans l'espace », affiche la légende.

Oleg Novinski a par ailleurs partagé des photos du lancement de nanosatellites depuis l'ISS, des festivités organisées à l'occasion du Nouvel an selon le calendrier julien (fête orthodoxe informelle qui est célébrée dans la nuit du 13 au 14 janvier) et d'un dîner en compagnie de ses collègues.

Совместный ужин на МКС. По возможности стараемся собираться все вместе на ужин после трудового дня. Фото опубликовано Oleg Novitskiy (@novitskiy_iss) Янв 14 2017 в 1:09 PST

Le succès de ce compte spatial ne s'est pas fait attendre: en moins de 24 heures, près de 3 000 personnes ont commencé à suivre la vie du cosmonaute en s'abonnant à son Instagram.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »