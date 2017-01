La mystérieuse planète X qualifiée de migrant de l'espace interstellaire

La planète X ou Neuf pourrait bien être une planète orpheline, qui aurait accidentellement regagné le Système solaire, selon les rapports des chercheurs de l'Université d'État du Nouveau-Mexique, présentés lors d'une conférence de l'Union américaine d'astronomie (AAS) et cités par le site Space.com.

La planète en question circulait librement dans l'espace interstellaire sans être gravitationnellement liée aux autres étoiles. Les chercheurs ont suggéré 156 variantes de rencontre du Soleil avec la planète X, dont la taille pourrait être comparable à celle de Neptune ou de Jupiter. Cependant, si elle était aussi grande que Jupiter, cela aurait une influence sur les autres planètes.

Les scientifiques Michael Brown et Konstantin Batyguine ont livré de nouvelles preuves importantes de l'existence de la planète X au début de l'année 2016, en lui accordant le nom de Phattie. La première preuve est celle de la présence d'un objet transneptunien à la frontière du Système solaire. Sur la base des données sur le mouvement des autres corps célestes, la planète X effectuerait une révolution autour du Soleil tous les 15 000 ans et sa masse serait de dix fois la Terre.

Selon MM. Brown et Batyguine, la planète Neuf est susceptible d'avoir été formée près du Soleil avant d'avoir été repoussée par la gravitation de Saturne et de Jupiter vers les périphéries du Système solaire. Cependant, d'autres chercheurs estiment que la planète X s'est formée dans une autre galaxie et a ensuite changé d'étoile mère.

Aujourd'hui, la planète X est considérée comme inexistante, car non prouvée, jusqu'à ce qu'elle soit vue par un télescope.

La planète Neuf pourrait enfin être dévoilée d'ici cinq ans grâce au télescope hyperpuissant Subaru, situé à Hawaï.

