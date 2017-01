Un ver de 3 m attaque: une vidéo montre un horrible prédateur sous-marin

Ce ver s'appelle Eunice aphroditois. Dans les premières étapes de son développement, il ne mesure que 10 cm, mais il grandit rapidement et peut atteindre deux à trois mètres même si sa taille normale est généralement d'un mètre. Il se cache dans le fond de l'océan et attaque les poissons qui passent près de lui avec une telle force et rapidité que parfois il les coupe en deux d'un seul geste. De plus, il peut empoisonner sa proie, sa toxine paralyse et tue le poisson immédiatement.

Des incidents ont déjà eu lieu où un Eunice aphroditois se trouvait dans un aquarium de gravier ou de pierres. Ainsi, en 2009 dans un aquarium du comté anglais des Cornouailles, un inconnu a commencé à tuer les petits poissons et il a fallu démanteler entièrement l'exposition aquatique avant que le ver ne soit trouvé. Les stratagèmes ne fonctionnaient pas avec lui : il mordait le fil de pêche, avalait les crochets… Le ver a été baptisé Barry et a été transféré dans un aquarium séparé.

Ces vers habitent dans les eaux chaudes des océans Atlantique et Pacifique.Selon la légende, l'Eunice aphroditois aurait été baptisé du nom de Lorena Bobbitt qui avait coupé un morceau du sexe à son mari. L'Eunice aphroditois a reçu son nom en raison de sa mâchoire prédominante. Pourtant, il n'existe aucun témoin de ses attaques contre des humains. Cela rassure, n'est-ce pas ?

