Vous voulez savoir comment vivre très longtemps?

Les femmes âgées ayant un mode de vie sédentaire perdent environ huit ans de leur vie, affirment les scientifiques de l'école médicale de l'université de Californie à San Diego. Les résultats de leur étude ont été publiés dans la revue American Journal of Epidemiology.

1 500 femmes âgées de 64 à 95 ans ont participé à la recherche. Un accélérocompteur qui surveillait l'activité physique des femmes 24 heures sur 24 pendant une semaine a été installé sur leurs cuisses. Ensuite, les scientifiques ont mesuré la longueur de leurs télomères.

Les télomères sont des parties de chromosomes contenant plusieurs séquences d'ADN. Ils protègent les chromosomes contre les altérations. Lorsqu'ils s'altêrent, les télomères deviennent de plus en plus courts. Les cellules avec des télomères très courts meurent.

Il s'est avéré que les télomères étaient plus longs chez celles qui faisaient de la gymnastique au moins 30 minutes par jour que chez les femmes sédentaires. Cela signifie que les cellules de ces dernières vieillissent plus rapidement, ce qui augmente d'autant chez elles le risque de maladies comme le cancer ou le diabète.

