Hyperloop pour la République tchèque: entre réalité et science-fiction

L'accord porte sur le lancement d'une étude « sur la faisabilité d'un système Hyperloop pour la ville de Brno, en mettant l'accent sur sa connexion avec Bratislava » et « une vision pour également connecter Prague, la capitale tchèque ».

L'idée du train Hyperloop a été lancée en 2013 par l'ingénieur et entrepreneur américain Elon Musk. Le concept consiste à propulser des passagers dans des capsules circulant sur des coussins d'air dans un tube à basse pression à une vitesse allant de 300 à 1 100 kilomètres par heure.

Selon le spécialiste de transport Leonid Golovanov contacté par l'agence Sputnik, l'idée de construire une liaison Hyperloop en Tchéquie suscite des doutes. « Pourtant, si l'Américain consacre à Hyperloop autant d'énergie et d'argent qu'aux projets Tesla et SpaceX, le projet pourrait être mis en place dans telle ou telle forme », estime M. Golovanov.

Pour lui, Hyperloop est une option qui est envisageable plutôt dans de grands pays, mais « grâce à l'autorité morale d'Elon Musk », une liaison Hyperloop pourrait voir le jour en République tchèque à condition que les investissements nécessaires soient réalisés.

Pour sa part, le député tchèque Jaroslav Foldyna estime que l'idée de créer un Hyperloop dans son pays ressemble plutôt à « une blague ».

« Hyperloop, qui est un projet hyper avant-gardiste, c'est de l'ordre de l'irréel aujourd'hui. Il s'agit d'un projet d'un avenir lointain, et le parlement n'a même pas étudié cette idée », affirme M. Foldyna.

« Notre tâche prioritaire consiste aujourd'hui à construire des chemins de fer pour les trains à grande vitesse. Pourquoi sauter cette étape de modernisation? », demande le député.

