La Lune bientôt terrain de jeu pour une expérience inédite?

De curieuses expériences pourraient être réalisées sur la Lune. Un groupe d'étudiants de l'Université californienne de San Diego, qui a proposé de brasser de la bière sur la Lune, s'est qualifié pour la finale du concours Lab2Moon. Selon l'annonce de l'université, les vainqueurs auront l'opportunité de tenir leur expérience à l'aide de l'appareil de la start-up indienne TeamIndus.

L'équipe TeamIndus a reçu un financement dans le cadre du concours Google Lunar XPRIZE. Les participants au concours doivent construire et envoyer sur la Lune un appareil spatial capable d'alunir, effectuer au moins un 500 mètres sur sa surface et transmettre des clichés et des vidéos sur Terre.

L'appareil de la start-up TeamIndus devrait être envoyé vers la Lune le 28 décembre 2017. Ayant reçu un financement de Google Lunar XPRIZE, cette équipe a ouvert son propre concours baptisé Lab2Moon et destiné aux étudiants. Ses vainqueurs auront la possibilité de réaliser leur expérience sur la Lune à l'aide de cet appareil.

L'idée des étudiants californiens est de vérifier si la levure est capable de survivre et d'assurer la fermentation dans des conditions de basse gravitation. Une fois réalisée, cette expérience pourrait donner la possibilité de faire de ce produit une source potentielle de ferments biologiques et d'alimentation lors des futurs voyages spatiales.

Les étudiants ont élaboré une capsule spéciale avec trois compartiments, l'un sera rempli d'un mélange d'eau et de malt et la deuxième de levure. Le contenu de ces deux compartiments sera mélangé sur la Lune. Après la fin des processus de fermentation, le troisième compartiment sera rempli par les restes de la levure.

Comme le précise le site Gizmodo, la levure de type HotHead a été choisie pour cette expérience. Cette levure est résistante aux facteurs agressifs de l'environnement et soutient la fermentation dans un éventail de températures allant de 16 à 38°C.

Les vainqueurs seront désignés par un jury international en mars prochain. C'est aussi dans ces eaux-là que les participants devront présenter leur prototype final pour les expériences.

