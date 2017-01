Des chercheurs russes proposent un «miroir» spatial illuminant la Terre la nuit

Les experts russes de RKK Energuia (société spécialisée dans la recherche spatiale) ont suggéré l'idée d'éclairer notre planète pendant la nuit à l'aide de la lumière du Soleil, en se servant de satellites spéciaux, ont annoncé les medias russes, en faisant référence à un rapport de la société.

Selon le rapport, un nouveau système d'éclairage spatial fonctionnera grâce à des satellites dotés de réflecteurs et placés en orbite circumterrestre.

Comme la lumière artificielle utilisée la nuit peut perturber les mécanismes biologiques d'un grand nombre d'êtres vivants, y compris celles des hommes, les collaborateurs de RKK Energuia proposent, en éclairant notre planète, de réduire le rayonnement ultraviolet reflété et la lumière bleue.

Vendredi, les spécialistes de l'Institut d'ingénierie physique de Moscou et de l'Institut d'astronomie de l'Académie des sciences de Russie ont proposé de transférer des trésors du patrimoine culturel (livres, tableaux, objets en bois) sur la Lune afin de leur éviter de subir les dommages dus aux guerres, au terrorisme, à des catastrophes naturelles ou autre sur la planète bleue. Ils ont même eu l'idée d'ériger des répliques de célèbres monuments d'architecture (cathédrale Notre-Dame de Paris, cathédrale de Basile-le-Bienheureux de Moscou, pyramides de Gizeh, etc.) sur le satellite naturel de la Terre.

