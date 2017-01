Télécommunications: un analogue russe à Skype voit le jour

Les créateurs de cette nouvelle application déclarent qu'elle permettra d'envoyer des textos ainsi que de communiquer par appels vocaux ou vidéo.

Selon Valeri Kostarev, représentant de cet opérateur de téléphonie, ceux qui choisiront « Allô » pourront communiquer gratuitement entre eux tandis que s'ils souhaitent appeler des numéros de portable ou de fixe, il faudra quand même payer. Un système identique est utilisé par Skype.

En s'inscrivant sur la messagerie, un numéro de téléphone sera attribué à l'abonné. Ce numéro sera doté du code de la ville et sera capable de recevoir des appels.

Rostelecom affirme que le numéro sera joignable même de l'étranger par un tarif spécial qui sera conforme aux réglementations de la téléphonie mobile russe.

Actuellement, le numéro est disponible uniquement avec le code de la ville russe de Voronej mais prochainement il sera accessible pour 16 villes russes.

Ceux qui le souhaitent peuvent télécharger « Allô » sur Google Play ou App Store.

Rappelons que des services comme Skype, WhatsApp et Viber proposent à leurs utilisateurs une palette de fonctions similaires à « Allô »

