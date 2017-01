L'Ermitage présente une tomographie de ses momies, une première

© REUTERS/ Mohamed Abd El Ghany Quand les momies les plus vieilles du monde révèlent leurs secrets

Les spécialistes du musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg ont réalisé une expérience sur les momies découvertes en 1949 dans la République de l'Altaï (ou encore

« Tibet russe », au centre de l'Eurasie, ancien Haut-Altaï, ndlr). Les scans effectués à l'issue de l'expérience sont destinés à déterminer la cause de la mort de ces personnes qui ont vécu il y a plus de 2 500 ans.

Parmi les pièces qui ont subi une tomographie on trouve la momie d'un chef de tribu âgé de 55-60 ans au moment de sa mort, selon les estimations des anthropologues, ainsi qu'une momie féminine. La femme a été enterrée dans le même tombeau que l'homme, ont précisé des représentants de l'Ermitage à la presse russe.

« Les scans réalisés, plusieurs milliers d'images au total, seront envoyés aux spécialistes pour une analyse ultérieure », ont-ils ajouté.

La tomographie aidera également à reconstruire l'apparence du chef de tribu et de sa femme, à faire la lumière sur le mode de vie de la culture Pazyryk (nom local d'une vallée russe située dans les Monts Altaï en Sibérie, au sud de la ville de Novossibirsk) et d'autres cultures proches de l'époque des Scythes.

En ceci, les spécialistes du musée ont pointé que l'enquête sur les momies de Pazyryk était la première réalisée pour l'Ermitage, bien que dernièrement plusieurs articles scientifiques portant sur des expériences similaires dans d'autres musées aient été publiés.

