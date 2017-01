Des plongeurs russes sur les traces d’une «épave d’or» datant de la Guerre de Crimée

Le navire britannique Prince, dont le nom est entouré de légendes, a sombré à l'automne de 1854 aux alentours du port russe de Sébastopol des suites d'une violente tempête. Certains prétendent que sa cale abritait au bas mot 200 000 livres sterling en or.

Un siècle et demi après le naufrage, des plongeurs-chercheurs sous la houlette de Viktor Lebedinski (Institut d'études orientales de l'Académie des sciences de Russie) comptent se lancer dans une exceptionnelle chasse au trésor d'ici début juin, écrivent les médias russes.

« Au cours des dernières années, nous avons réussi à localiser quelques navires datant de l'époque de la Guerre de Crimée (1854-1856, ndlr). Pour le moment, nous ne sommes pas encore en mesure de les identifier, les navires se trouvant à 80 mètres de profondeurs. Ils ont été endommagés au cours d'une tempête et corrodés irréparablement par l'eau. Cette année, nous envisageons de les étudier de plus près », a confié aux journalistes M. Lebedinski.

Le navire Prince a sombré le 14 novembre 1854 des suites d'une violente tempête. Depuis, de nombreuses expéditions — allemande, française, norvégienne, italienne et soviétique — se sont lancées sur les traces du navire légendaire. Tous leurs efforts se sont soldés par un échec.

