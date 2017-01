Le cargo russe Progress MS-03 finit ses jours dans le Pacifique

Le cargo russe Progress MS-03 s'est désarrimé mardi de la Station spatiale internationale (ISS) et a fini ses jours dans un secteur désert du Pacifique à 19h10 heure de Paris, a annoncé un porte-parole du Centre russe de contrôle des vols (TsOuP).

« Le Progress MS-03 a terminé son vol le 31 janvier 2017. Le cargo est entré dans les couches denses de l'atmosphère terrestre où il s'est désintégré. Les fragments incombustibles du vaisseau sont tombés dans le Pacifique », a indiqué le porte-parole.

Le cargo s'est séparé mardi de la station orbitale vers 15h25 heure de Paris. Ses moteurs ont été mis en marche à 18h35 (17h35 UTC) pour lui donner une impulsion de freinage.

Le Progress MS-03 a passé plus de six mois en orbite. Arrimé à l'ISS le 19 juillet 2016, il y a acheminé 2,4 tonnes de fret (vivres, oxygène, combustible, équipements et colis pour les membres d'équipage).

