Les crabes-boxeurs se volent l’un l’autre leurs «gants» vivants

Dans leur article publié dans la revue PeerJ, Yisrael Schnytzer de l'Université Bar-Ilan à Ramat Gan en Israël et ses collègues décrivent leur découverte concernant les crabes-boxeurs, notamment, l'origine des anémones qu'ils tiennent sur leurs pinces.

M. Schnytzer et ses collègues ont décidé d'expliquer pourquoi ces anémones de mer qui habitent sur les pinces du crabe Lybia leptochelis (qu'on surnomme le crabe-boxeur pour ces « gants » sur ses pinces) habitant en mer Rouge, ne sont pas représentées ailleurs dans la nature. Les scientifiques ont attrapé une centaine de crabes et ont observé leur vie dans un aquarium et dans leur environnement naturel.

Il s'est avéré que les anémones se reproduisaient d'une façon très inhabituelle : par la méthode de l'expropriation. N'importe quel crabe ayant perdu ses compagnons pour une raison quelconque, essayera de prendre au moins une anémone à un autre crabe qui se trouve à proximité.

Dans la plupart des cas, de tels « matchs de boxe » se terminent par la victoire partielle de l'« agresseur » qui arrive à enlever au moins une anémone au perdant. Par la suite, quelque chose d'étrange se passe : le crabe déchire l'anémone en deux et greffe une moitié sur sa pince libre.

L'analyse de l'ADN des anémones sur les pinces des crabes attrapés par les scientifiques montre que les deux anémones sont des clones l'une de l'autre qui ont entamé une vie indépendante suite à une bagarre entre les « boxeurs » sous-marins.

Cette forme de symbiose et d'interaction entre les anémones et les crabes, selon M. Schnytzer, peut expliquer la raison pour laquelle les Alicia qui poussent sur les pinces des crabes-boxeurs, ne sont pas représentées ailleurs dans la nature. Il est probable qu'elles aient complétement perdu leur capacité à vivre et à se reproduire sans avoir recours à leurs « porteurs » volontaires.

