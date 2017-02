Un supercontinent disparu découvert au fond de l'océan Indien

Un groupe de scientifiques sud-africains et suédois a découvert les restes du supercontinent Gondwana, relate le magazine Nature Communications.

Les scientifiques ont obtenu de nouvelles preuves de l'existence de ce supercontinent qui se trouvait entre Madagascar et l'Inde. La désintégration du supercontinent a commencé il y a 200 millions d'années. La plateforme du continent a disparu il y a 84 millions d'années.

L'île Maurice est apparue il y a 8 à 9 millions d'années. Bien que cette île soit considérée comme l'un des plus jeunes terrains de la Terre, les scientifiques ont découvert du zircon dans ses roches. D'habitude, ce minéral se retrouve dans une croûte continentale d'origine ancienne. L'analyse du minéral a montré que les cristaux de zircon retrouvés s'étaient formés il y a 2,5 à 3 milliards d'années.

Selon les scientifiques, cette découverte confirme que l'île Maurice est apparue sur les restes du supercontinent. Les roches qui se trouvent sous l'île sont d'origine continentale.

