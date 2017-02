Des scientifiques inventent un Tinder pour les singes

Des chercheurs néerlandais ont conçu une application destinée à favoriser les « rencontres amoureuses » entre primates.

Orangs-outans et bonobos ont eu la possibilité de choisir un partenaire à l'aide d'un simple glissement de doigt: les animaux regardaient les photos de leurs congénères du sexe opposé et appuyaient sur un point de l'écran tactile pour dire « oui » ou « non » au candidat.

Les premiers essais ont montré que les mâles préfèrent les femelles affichant un comportement positif, comme le fait de chercher des poux ou des signes d'activité sexuelle. Les chercheurs ont ainsi conclu que bonobos utilisaient le langage corporel afin de reconnaître les émotions.

Trouver le partenaire idéal est d'autant plus important car dans le cadre des programmes de procréation internationaux, les primates sont souvent amenés de zoos étrangers, et il vaut mieux augmenter les chances d'un accouplement réussi.

« Après avoir vu la photo, une femelle orang-outan Samboja pourra émettre une préférence pour un des mâles, ce qui nous aidera à comprendre si cela vaut la peine de le ramener de l'étranger », expliquent des chercheurs cité par Dutch News.

