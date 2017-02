Le plus petit ordinateur du monde est chinois

Des ingénieurs chinois ont présenté un gadget sans précédent. Il s'agit de l'ordinateur le plus performant et dans le même temps le plus petit au monde.

​

L'ordinateur MeegoPad T08 rappelle par sa forme une clé USB, tandis que sa taille est comparable à celle d'un téléphone portable. Il est équipé d'un processeur bicœur Intel Atom x5-Z8350. Il peut se targuer d'une mémoire opérationnelle de 4 Go et d'un disque dur de 32 Go. C'est un des ordinateurs les plus performants parmi ses analogues.

Le gadget possède une prise HDMI version 1.4 (High Definition Multimedia Interface, une interface audio/vidéo servant à transmettre des images et du son de haute qualité), deux prises micro USB version 2.0, un connecteur USB Type-C DisplayPort, ainsi qu'une interface permettant de brancher l'ordinateur à deux écrans.

L'appareil peut se connecter aux réseaux Wi-Fi, et est équipé d'un petit ventilateur.

Le prix de ce mini-ordinateur s'élève à 155 dollars (143 euros).

