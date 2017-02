Des scientifiques prédisent une catastrophe électronique en 2050

Selon les prédictions de scientifiques britanniques et américains, en 2050, l'activité solaire diminuera jusqu'à son niveau le plus faible depuis 300 ans, ce qui réduira d'un tiers l'héliosphère du Soleil. L'héliosphère fonctionne comme une sorte de cocon protecteur qui limite le champ magnétique de l'astre du jour.

D'après les résultats de l'étude publiée dans la revue Nature, la réduction de l'héliosphère conduira à une émission dans le Système solaire de flux de particules de haute énergie qui pourraient endommager les systèmes électroniques de la Terre.

« L'héliosphère, qui protège notre planète des rayonnements cosmiques nuisibles, s'affaiblit depuis les années 50 du XXe siècle. Si l'activité solaire continue à s'accroître au même rythme, les changements commenceront à se produire sur Terre dans la prochaine décennie », a déclaré l'un des chercheurs, le professeur Mike Lockwood de l'Université de Reading, en Angleterre.

D'après les scientifiques, les changements solaires seront marqués par la migration des aurores polaires qui se déplaceront des zones tempérées. Par exemple, la Grande-Bretagne pourrait perdre la magie de ses aurores boréales d'ici le milieu du siècle en raison de ces changements dans l'activité solaire.

L'augmentation de la dose de rayonnement cosmique pourrait également augmenter les cas du cancer de la peau ou encore provoquer l'apparition des taches de rousseur.

« Le champ magnétique de la Terre rejette une partie du rayonnement, mais de façon inégale: les régions de haute latitude sont plus vulnérables parce que le champ est plus faible là-bas », a expliqué M. Lockwood.

