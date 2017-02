Les trois causes les plus probables d'apocalypse dévoilées

Les experts de l'Institut de l'avenir au sein de l'Université Oxford (Royaume-Uni) ont présenté un rapport dans lequel ils énumèrent trois causes essentielles qui pourraient provoquer une apocalypse.

Les spécialistes estiment que les menaces les plus importantes sont la pandémie, le changement climatique et la guerre nucléaire. Selon les experts, les efforts des actuels dirigeants mondiaux sont insuffisants pour protéger la Terre contre ces menaces. L'arme biologique est l'élément le plus inquiétant pour les auteurs du rapport.

Le rapport intitulé « Le risque existentiel. La diplomatie et la gestion » se base sur un sondage effectué auprès d'un grand nombre de scientifiques participant aux conférences organisées par les universités d'Oxford et de Cambridge. Les auteurs exhortent les dirigeants mondiaux à prêter attention aux problèmes concernés.

Auparavant, des physiciens britanniques et américains avaient prédit que la Terre subirait une défaillance des systèmes électriques vers le milieu du XXIe siècle.

