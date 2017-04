La Russie teste un drone de sauvetage lourd

Un drone lourd unique, baptisé BAS YuRIK et destiné à sauver des vies, passe actuellement des essais en Russie en prévision du Salon aérospatial international MAKS 2017 qui aura lieu dans la région de Moscou en juillet prochain, a annoncé lundi à Sputnik Alexandre Begak, constructeur en chef du drone.

« Le prototype sera capable d'atteindre une vitesse de 200 km/h et pourra couvrir une distance de 100 km. Il pèsera 110 kg et pourra emporter environ 120 kg de fret ce qui suffit pour transporter un blessé », a indiqué M. Begak.

Le nom du drone, BAS YuRIK, signifie en russe « système automatique sans pilote destiné à perfectionner le fonctionnement du nouvel appareil au décollage et atterrissage verticaux ».

Selon M. Begak, le drone se distingue des appareils quadro- et multirotors existants par une autre composition aérodynamique et un autre algorithme de vol.

« Après un décollage vertical, notre engin passe en mode de vol horizontal ce qui permet d'augmenter sa vitesse et son rayon d'action », a-t-il précisé.

Un minibus suffit pour transporter les pièces détachées du drone vers le lieu de décollage. La préparation au lancement prend 15 minutes au maximum.

« Le démonstrateur de drone a déjà passé plusieurs tests […]. Son autonomie de vol est de 50 km. Nous utilisons le démonstrateur pour obtenir des données plus précises et accélérer les travaux de conception », a noté M. Begak.

Les concepteurs envisagent de dévoiler le démonstrateur, deux fois plus léger que le futur drone, lors du salon HeliRussia 2017. Le prototype sera présenté au public lors du salon MAKS 2017.

La production en série du nouvel appareil commencera dès 2018.

« Le drone peut accomplir des missions de sauvetage autonomes même en l'absence des signaux GPS ou GLONASS, grâce à ses systèmes de positionnement intégrés », d'après ses concepteurs, le groupe de recherche et de production Technologies aérospatiales et la société Electroavtomatika (territoire de Stavropol).

