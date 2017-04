La «fille Skrydstrup» migrante de l’âge de bronze

L'équipe de chercheurs du Musée national du Danemark dirigée par le professeur Karin Margarita Frei, a examiné la momie de la jeune femme morte en l'an 1300 avant Jésus-Christ, et en a déduit qu'elle n'était pas née dans ce qui allait devenir, 2280 années plus tard, le Danemark annonce le portail The Local.

L'analyse de la momie a montré que la jeune fille était née à quelques centaines de kilomètres de l'endroit présumé de sa naissance et était venue dans ce pays à l'âge de 13 ou 14 ans, avant de décéder vers l'âge de 17 ans en 1300 avant Jésus-Christ.

« Cela va changer beaucoup sur la compréhension de tout l'âge du bronze », a souligné le professeur Karin Margarita Frei.

La jeune femme était vraisemblablement de sang illustre. Ses dents ont permis de définir qu' elle a été bien nourrie dans sa jeunesse, ce que pourrait indiquer une situation privilégié. Un si long voyage devait être probablement lié à son mariage et à l'alliance entre deux tribus.

Des conclusions similaires ont été tirées en 2015 après l'examen de la momie d'une autre jeune fille, née au sud de l'actuelle Allemagne et dont la momie a été retrouvée au Danemark.

Selon des chercheurs, leur étude pourrait parfaitement démontrer que l'âge de bronze était une période de globalisation, avec des gens parcourant des centaines de kilomètres pour se marier ou vendre leurs marchandises.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join »