Une puce capable de diagnostiquer cinq maladies héréditaires inventée en Russie

Des généticiens de l'Université fédérale du Nord-Est (NEFU, Russie) ont créé une puce biologique capable de diagnostiquer en un temps record au moins cinq maladies héréditaires, écrit le site officiel de l'Université.

« La nouvelle méthode originale permet d'obtenir un résultat fiable en l'espace de quatre heures, tandis qu'autrefois, le dépistage de chaque maladie devait être effectué séparément et nécessitait beaucoup plus de temps », lit-on sur le site.

À en croire Mira Savvina, chargée des recherches, la puce biologique est composée d'un support de verre sur lequel sont placés des marqueurs génétiques.

La puce est capable de diagnostiquer le nanisme 3M, l'anomalie de Pelger-Huet, la tyrosinémie, la méthémoglobinémie et la surdité de perception.

« Après avoir obtenu le brevet approprié, nous envisageons d'introduire notre puce dans le processus de diagnostic de masse pour que tout le monde puisse en bénéficier », conclut Mme Savvina.

