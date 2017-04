La Chine lance son premier satellite pour fournir Internet à haut débit

Le lanceur spatial chinois Chang-Zheng 3B (CZ-3B, Longue Marche 3B) transportant le satellite de télécommunications Shijian-13 (SJ-13), a décollé mercredi, à 19h04 heure locale (13h04 heure de Paris) depuis la base de lancement de Xichang, située dans la province du Sichuan, a annoncé l'agence Chine nouvelle.

​Il s'agit du premier des six satellites géostationnaires de la famille Shijian dont la mise en orbite est programmée pour 2017. Ces satellites doivent offrir des services d'accès à Internet à haut débit sans fil aux passagers des transports publics.

​​Shijian-13 (Zhongxing-16) est plus performant que les autres satellites de télécommunications chinois.

​Il est équipé d'un système de communication en bande Ka, capable de transmettre 20 gigabits de données par seconde, ce qui constitue le plus haut débit déployé par la Chine à ce jour. Le satellite de 4,6 tonnes devrait rester en orbite géostationnaire à 36 000 kilomètres d'altitude pendant une durée de 15 ans. Le satellite a été conçu par la China Academy of Space Technology (CAST).

​Le deuxième satellite Shijian, SJ-18, viendra compléter la constellation satellitaire chinoise en juin 2017.

