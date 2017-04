A boire et à manger: la bouteille comestible

Des ingénieurs britanniques ont trouvé un nouveau moyen pour lutter contre la pollution de l'environnement. Ils ont développé des conteneurs révolutionnaires pour l'eau qui ne présentent aucun danger ni pour l'homme, ni pour la nature. De par leur apparence, les bouteilles « du futur » ressemblent à des méduses. Ces capsules s'appellent « Ooho » et il est beaucoup moins cher de les fabriquer que les bouteilles en plastique.

Ces bouteilles révolutionnaires sont développées à base d'algues. La méthode de gélatinisation appliquée lors de la production est souvent utilisée en cuisine. Lors de la production des bouteilles mangeables, on utilise un mélange de chlorure de calcium et d'alginate de sodium tiré des algues.

Le projet a déjà été développé en 2014, mais ce n'est qu'à présent qu'on est prêt à lancer sa production en série, relate Fast Company.

Ces « ballons » comestibles devraient être mis en vente avant la fin de l'année 2017. Le coût d'une bouteille sera d'environ 2 centimes d'euros.

