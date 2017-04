Antarctique: Moscou veut déployer un centre de sondage de la Terre

Un deuxième centre de sondage à distance de la Terre sera créé sur la Base antarctique russe Progress, a annoncé le président russe Vladimir Poutine.

« A Mourmansk, nous avons déployé le premier centre arctique de sondage à distance de la Terre. Un centre analogue sera créé à la Station Progress en Antarctique », a déclaré le chef de l'Etat russe en intervenant à l'occasion de la Journée internationale du vol spatial habité.

Auparavant, il a été annoncé qu'un système unifié de sondage à distance de la Terre était entré en service en Russie. Il se compose de 13 centres importants situés sur l'ensemble du territoire de la Russie, de Kaliningrad jusqu'à Khabarovsk, zone arctique comprise (Mourmansk et prochainement Doudinka et Anadyr).

Ce système fonctionne en coordination avec sept satellites qui se trouvent en orbite et permettent d'obtenir l'ensemble des images, dont celles réalisées à l'aide de caméras hyperspectrales.

Les appareils spatiaux destinés au sondage à distance de la Terre sont largement utilisés actuellement dans le monde, l'information qu'ils permettent de recueillir facilitant la résolution de nombreux problèmes socioéconomiques et d'améliorer l'efficacité des activités dans différents domaines, tels que la cartographie générale et thématique, l'exploitation des terres, le contrôle des sources de pollution de l'environnement et l'observation de la situation écologique en général, l'hydrotechnique et la bonification des terres, l'abattage du bois et le reboisement, la recherche de ressources minérales, l'aménagement d'itinéraires rationnels de transport, la prévention des accidents dans le transport, la pêche maritime…

