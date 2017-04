La NASA à la recherche de la «vraie» planète Tatooine

Selon des astronomes de NASA, des équivalents de Tatooine, planète éclairée par deux étoiles tirée de l'épopée de George Lucas Star Wars, pourraient vraiment exister. Elles ne seraient pas désertes et pourraient être habitées, à condition qu'elles soient à une distance optimale de leurs deux soleils.

D'après Max Popp de l'université de Princeton aux États-Unis, les systèmes à deux soleils pourraient être « des candidats idéals pour la recherche de planètes habitées », malgré le fait que ces planètes recevraient des quantités de lumière très variables à différents moments de la journée.

Les « Tatooines » — des planètes qui évoluent autour de deux étoiles — sont un phénomène assez rare. La première planète de ce type a été découverte en 2011 par le télescope Kepler et depuis lors, les astronomes n'ont trouvé que 11 planètes de ce type dans neuf systèmes sidéraux, ce qui pourrait s'expliquer par le fait qu'il est difficile de voir ces planètes avec les télescopes dont on dispose aujourd'hui.

Beaucoup de scientifiques estiment que les « tatooines » sont uniquement des géantes gazeuses, ce qui est confirmé par les informations sur la composition des 11 planètes trouvées. Cependant, des astronomes britanniques ont récemment suggéré qu'une « tatooine » ressemblant à la Terre pourrait exister dans la constellation du Serpent.

En étudiant le climat de Kepler-35b, une des premières planètes de ce type repérées par le télescope Kepler en 2012, Max Popp et ses collègues ont conclu que les satellites de ces planètes-géantes pourraient être semblables à la Tatooine de Star Wars.

Comme toutes les autres « Tatooines », Kepler-35b représente un équivalent de Saturne qui gravite autour des deux étoiles sur une orbite étirée, et réalisant une révolution en 130 jours. Néanmoins, elle est située trop près de ses soleils pour être habitée.

Suite à des calculs, les scientifiques ont toutefois estimé que des planètes de ce type pourraient abriter de la vie, bien que leur climat ait toutes les chances d'être relativement extrême.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».