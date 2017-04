L’homme plus intelligent que la femme ?

D'après le journal Science, un groupe de chercheurs avec, à sa tête, le psychologue Stuart Ritchie de l'université d'Édimbourg, a étudié plus de 5 000 IRM cérébraux, dans le cadre de l'étude à long terme de UK Biobank.

Au total, les scientifiques ont évalué le volume de 68 zones du cerveau des hommes et des femmes âgés de 44 à 77 ans.

© Photo. pixabay La taille du cerveau des primates directement liée à la consommation de fruits

Selon les résultats de l'étude, l'écorce cérébrale des femmes était, d'une manière générale, plus épaisse que celle des hommes. Pourtant, les chercheurs ont constaté que le volume du cerveau des hommes était plus grand que chez les femmes. Cela concernait à la fois le cerveau en général, et certaines de ses zones telles que l'hippocampe qui contrôle la mémoire et l'orientation dans l'espace, l'amygdale en chargedes émotions, de la mémoire et de la prise des décisions), le corps strié qui lui régente l'apprentissage, la formation des réflexes conditionnés et enfin le thalamus qui veille à l'interprétation et la transmission de l'information des organes sensoriels à l'écorce cérébrale).

D'ailleurs, la variabilité des chiffres parmi les hommes et parmi les femmes indique qu'il y a de grandes différences du développement physique et psychique, même chez les gens de même sexe. D'après les scientifiques, l'étude établit seulement une régularité sans établir derelation entre volume du cerveau et sexe.

