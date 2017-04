L’atmosphère de Cérès contient de l’eau, mais est-elle habitable?

L'« atmosphère » de la planète Cérès, dont les scientifiques peinent à percer les mystères, contiendrait des vapeurs d'eau et une quantité importante de silicates, peut-on lire dans un article de la revue Nature Geoscience

À en croire les auteurs, l'épaisseur de cette couche de glace et de silicates atteint par endroits quelques kilomètres et se concentre essentiellement sur les pôles de la planète brune.

Ainsi, la présence de glace dans les couches supérieurs de Cérès, composé essentiellement de carbone, permettrait d'affirmer que les plus grandes astéroïdes situés entre Mars et Jupiter pourraient abriter d'énormes réserves d'eau à l'état solide, concluent les scientifiques.

D'abord considérée comme une planète, puis comme un astéroïde et enfin, depuis 2006, comme une « planète naine », Cérès ne cesse d'intriguer les scientifiques.

Après un périple de sept ans et demi, la sonde américaine Dawn s'est placée depuis mars en orbite autour de cette sphère de roches et de glace située entre Mars et Jupiter, dans le système solaire, en vue d'en savoir davantage sur cette planète hors du commun.

