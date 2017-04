Qu’y-a-t-il de commun entre les hommes et les mammouths?

Le destin des mammouths, dont l'espèce s'est éteinte, continue à intéresser les scientifiques. Selon une récente recherche, c'est « la catastrophe du génome » qui a causé la disparition des derniers mammouths.

Après avoir étudié une collection de dépouilles de mammouths qui vivaient en Yakoutie, le paléontologue Sergueï Leschinskï a découvert que 42 % des os des spécimens retrouvés étaient porteurs de signes de pathologies sérieuses qu'on retrouve souvent dans le squelette des êtres humains.

© Flickr/ Tyler Ingram Le mammouth bientôt espèce protégée?

D'après le scientifique, une des maladies détectées chez les mammouths est appelée « la souris articulaire », une atteinte d'une partie du tissu osseux ou cartilagineux située dans une cavité articulaire. Cette pathologie est souvent constatée chez les hommes. Ainsi, les animaux qui en souffrent étaient limités dans leurs mouvements, ce qui en faisait une proie facile.

Les mammouths souffraient également d'ostéoporose, d'ostéolyse et d'autres maladies provoquées par un désordre métabolique dû au manque ou à l'excès de micronutriments vitaux.

Les résultats de cette recherche, publiée dans la prestigieuse revue Elsevier, confirment l'hypothèse des paléontologues de Tomsk, selon laquelle le stress géochimique serait à l'origine de l'extinction des mammouths. La planète Terre a subi d'importants changements climatiques qui ont provoqué une carence en minéraux qui a, à son tour, causé ce stress.

