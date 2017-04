Des artefacts uniques retrouvés dans un tombeau égyptien à Louxor

© AFP 2017 STRINGER

Un tombeau dans la nécropole de Zeraa Abu El-Nagaa, dans la partie occidentale de la ville de Louxor, a été révélé par la mission archéologique égyptienne, indique le site Ahram Online se référant à la déclaration du directeur général des Antiquités de Louxor Mostafa Waziry devant les journalistes.

La collection appartenant à l'époque du Nouveau Royaume inclut des dizaines de statues, sarcophages et momies.

Le ministre égyptien des Antiquités Khaled El-Enany a déclaré à Ahram Online que, bien que le tombeau retrouvé soit petit, la découverte représente un évènement archéologique important.

Comme l'a indiqué à Ahram Online Mostafa Waziry, qui est à la tête de la mission archéologique de Louxor, le tombeau avait été déjà mentionné au début du XXe siècle, mais il n'avait jamais fait l'objet de fouilles archéologiques, car son entrée n'a été découverte qu'en mars dernier.

Le contenu du tombeau inclut des sarcophages en bois ornés de scènes colorées, des masques funéraires également en bois et presque 1 000 figurines Ushabti en faïence, terre cuite et bois. Selon Mostafa Waziry, le tombeau représente un exemple typique de lieu d'inhumation d'un noble.

