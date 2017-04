Une Voie Lactée à bord de l'ISS? L'équipage veut créer des produits laitiers en orbite

Munis d'un colis alimentaire, le cosmonaute Fiodor Iourtchikhin et l'astronaute Jack Fischer s'apprêtent à décoller jeudi vers la Station spatiale internationale (ISS), la conférence de presse tenue par l'équipage principal et leurs éventuels remplaçants à Baïkonour dévoile les particularités des prochaines expériences.

« Une des expériences les plus intéressantes est liée aux biotiques. Je suis sûr de l'importance scientifique des résultats de ces expériences, qui seront finalement utiles aux cosmonautes, pour les futures expéditions, leur permettant de bénéficier de produits laitiers frais, même en orbite », a signalé le chef de l'équipage remplaçant Sergueï Riazanski.

Selon Fiodor Iourtchikhin, il ne s'agit pas seulement de production de lait ou de kéfir (une boisson russe fermentée à base de lait) en orbite : ces expériences visent les futures longues expéditions interplanétaires. Le cosmonaute a précisé que la fabrication de produits alimentaires dans l'espace aiderait à économiser le poids de l'équipement emmené par les cosmonautes avec eux.

La fusée porteuse Soyuz-FG avec un vaisseau piloté Soyuz MS-04 est déjà en place sur la première plate-forme du cosmodrome Baïkonour. Le lancement est fixé pour jeudi 20 avril, à 10h14 (heure de Moscou), le rattachement à l'ISS — pour 16h23 (heure de Moscou).

