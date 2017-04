Les ingénieurs russes ont élaboré des nanorobots pour lutter contre le cancer

Les experts de l'entreprise unie Roselectronika, qui fait partie de la corporation russe Rostec, ont élaboré plusieurs technologies perspectives qui pourront être utilisées dans la médecine, a déclaré aux journalistes le conseiller du directeur général de Rostec Sergueï Sokol à la veille du Forum économique de Krasnoïarsk.

© AP Photo/ Wong Maye-E, File Des chercheurs font une découverte frappante sur les mutations cancéreuses

Une des technologies conçue représente des nanorobots qui sont capables de suivre l'apparition des maladies graves dans l'organisme et d'apporter le traitement nécessaire.

« Afin de traiter les maladies oncologiques, des systèmes robotisés microscopiques sont créés, et ces systèmes sont capables de trouver et d'éliminer de l'intérieur des cellules cancéreuses », a signalé M. Sokol.

La technologie consiste à obtenir des disques spéciaux de dimensions nanométriques, composés de fibres d'or et de nickel et possédant des molécules bioactives. Cette technologie peut être utilisée dans le diagnostic et le traitement des maladies oncologiques, des infections et des maladies du système nerveux central.

