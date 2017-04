Des chercheurs israéliens ont créé un filtre à eau anti-virus

Les filtres à eau sont un sujet largement évoqué aujourd'hui. Les chercheurs ont manifesté des progrès importants dans ce domaine.

Selon l'article publié dans la revue Water Research (Science Direct), des scientifiques israéliens ont conçu des membranes spéciales sur la base de composants organiques qui sont en mesure de purifier l'eau en filtrant les virus.

Selon le chimiste Moshe Herzberg de l'Université Ben Gurion à Israël, le problème de la purification de l'eau impliquant le filtrage des virus est un problème de santé publique majeur.

La concentration élevée des adénovirus est déjà fixée dans les villes américaines: ces virus contaminent souvent les réservoirs d'eau potable, notamment les Grands Lacs.

À la base, Moshe Herzberg et ses collègues cherchaient un moyen de se débarrasser des bactéries et des virus contagieux qui se retrouvent dans les canalisations urbaines. Finalement, ils ont conçu un filtre spécial en hydrogel, un matériel composé d'eau à 99 % et couvert de composants organiques.

