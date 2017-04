En Chine, un enfant retrouvé 27 ans plus tard grâce à l’intelligence artificielle

Le groupe chinois Baidu, spécialisé dans la création de services Web, a réussi à retrouver une personne disparue il y a 27 ans à l'aide de l'intelligence artificielle, relate ChinaDaily.

En coopération avec le groupe caritatif baobeihuijia.com, qui s'occupe de la recherche des personnes disparues, les experts de Baidu se sont servis d'un programme de reconnaissance faciale pour déterminer l'emplacement de cette personne.

Les spécialistes ont trouvé qu'en certain Fu Gui, 33 ans, correspondait à un petit garçon kidnappé en sortant de l'école en 1990.

Tout comme les membres de sa vraie famille, Fu Gui était inscrit sur Baidu. Un jour, il a posté une photo de lui à l'âge de 10 ans, alors que les parents du garçon le cherchaient à l'aide d'une photo le montrant à l'âge de quatre ans. L'intelligence artificielle a comparé les deux photos et les liens familiaux ont été confirmés via un test ADN.

Baidu utilise une base comprenant 200 millions d'images pour améliorer son système de reconnaissance faciale. Le chef de la société, Robin Li, a proposé de créer une base de données centralisée avec des informations sur les enfants disparus pour aider à reconstruire de nombreuses familles.

