La mémoire pourrait être améliorée… à l’aide de l’électricité

D'après le site Web Gizmodo, des neurobiologistes de l'université de Pennsylvanie aux États-Unis ont développé une technique efficace de l'amélioration de la mémoire basée sur la stimulation électrique du cerveau.

L'étude a été effectuée dans le cadre du projet « La restauration de la mémoire active » qui a pour but la création d'un dispositif implanté dans le cerveau. L'expérience impliquait un groupe de personnes atteintes d'épilepsie (cette affection peut détériorer les capacités cognitives) qui devaient effectuer plusieurs tests pour évaluer leur aptitude de mémorisation. Dans le même temps, les scientifiques stimulaient les zones du cerveau liées à la formation de la mémoire.

Les chercheurs ont comparé les effets de la stimulation du cerveau lors des périodes de haute et de basse activité. Il s'est trouvé que dans le premier cas, la stimulation empirait les résultats des tests, alors que dans le deuxième cas, la mémoire s'améliorait.

Cela explique pourquoi les recherches précédentes donnaient des résultats contradictoires. Les scientifiques pensent que leur découverte aidera à développer un traitement en boucle fermée (closed-loop treatment), l'appareil implanté émettant des chocs électriques seulement si nécessaire. Les neurobiologistes espèrent que cela pourra alléger les symptômes de la maladie d'Alzheimer, de la démence et d'autres maladies neurodégénératives.

