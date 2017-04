Mais d’où viennent ces mystérieux hobbits de l’île de Florès? (vidéo)

La découverte des restes d'hommes dont la taille ne dépassait pas un mètre dans la grotte de Liang Bua, sur l'île de Florès, en Indonésie, en 2003, a intrigué les scientifiques.

Mike Morwood, archéologue australien, et ses collègues ont appelé leur trouvaille Homo floresiensis alors que les médias l'ont baptisée de « hobbits », indique l'article publié dans la revue scientifique Journal of Human Evolution . Selon l'hypothèse initiale, les archéologues ont déterminé que l'Homo floresiensis descendait de l'Homo erectus dont des restes ont été découverts sur l'île de Java à la fin du XIXe siècle.

Cependant, des chercheurs de l'Université Flinders, à Adelaïde, en Australie, ont contesté cette version. Pour ce faire, les archéologues australiens, dont notamment Michael Lee, ont comparé les tailles et la structure de 133 points crâniens et osseux des « hobbits » avec ceux de leurs prétendus ancêtres.

Se basant sur les résultats de cette analyse, les scientifiques ont rejeté l'hypothèse d'un lien entre l'Homme de Cro-Magnon et l'Homo floresiensis. Par ailleurs, ils ont construit un arbre généalogique pour chaque combinaison.

​« Notre analyse a révélé un lien précis entre les hobbits, Homo habilis et autres hominidés primitifs. Nous sommes donc sûrs à 99 % qu'ils ne sont pas de la même famille que l'Homo erectus ou des espèces d'hommes plus avancées. Nous sommes ainsi à 100 % convaincus qu'ils ne sont pas non plus des Homo sapiens », a déclaré Michael Lee.

Dans le même temps, M. Lee affirme que cette découverte ne permet pour l'instant pas d'établir la véritable « patrie » des hobbits. Plusieurs versions sont possibles, il se peut qu'ils soient devenus « nains » après leur apparition sur l'île de Florès. Néanmoins, rien n'exclut la possibilité que les « hobbits » soient devenus petits au fil de leur évolution.

