Témoignage scientifique: 11 traces potentielles de l'existence des aliens détectées

Dorénavant, les recherches scientifiques des membres du projet Breakthrough Listen sont disponibles pour tous, ils ont déclassifié les données et ont envoyé leurs articles scientifiques aux plus grandes revues astronomiques du monde. Les chercheurs se sont occupés de retrouver des signaux radio extraterrestres et ont affirmé avoir découvert 11 traces potentielles de leur existence, a précisé le service de presse de l'organisation.

« Pour le moment, nous n'avons trouvé aucune trace sans équivoque d'existence d'une intelligence extraterrestre, mais nous n'avons qu'entamé nos recherches. Ce que nous avons fait, dans le cadre du projet Breakthrough Listen, permet de conduire des recherches plus approfondies et systématiques », a déclaré Andrew Siemion du centre SETI de l'Université de Berkeley.

Aujourd'hui, M. Siemion et ses collègues ont rendu publics les premiers résultats de la recherche de signaux extraterrestres près de 692 étoiles proches. De plus, la découverte de 11 traces probables de l'existence d'aliens a été annoncée, ces traces ayant été enregistrées par des télescopes dans différentes gammes d'ondes radio.

Toute personne intéressée par les « messages de l'espace » peut télécharger et analyser l'étude, ainsi que contribuer à la recherche et tirer des conclusions.

Selon les membres du projet, ces flambées d'activité radio ont vraisemblablement un caractère naturel. Toutefois, leur détection a poussé les participants à poursuivre les recherches en l'espèce et à les élargir.

À la déception de l'équipe, ils n'ont pas réussi à trouver de signaux depuis Alpha et Proxima Centauri, ce qui atteste manifestement du fait qu'il n'existe pas d'intelligence sur la planète récemment découverte Proxima Centauri b. Cependant, les scientifiques espèrent tout de même soit trouver les preuves de vie extra-terrestre, soit prouver qu'elle n'existe pas, ceci après la création de la prochaine génération de télescopes radio.

L'initiative Breakthrough Listen a été lancée en 2015 par le milliardaire russe Youri Milner et le cosmologiste britannique Stephen Hawking. Elle a pour but de rechercher des civilisations extraterrestres. À l'automne dernier, le projet est entré dans sa phase de réalisation.

