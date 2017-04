Quand un antivirus bloque Facebook et classe Windows parmi les malwares

Pour des raisons inconnues, le 24 avril, l'antivirus Webroot a commencé à identifier des fichiers systèmes de Windows comme étant des programmes malveillants.

En outre, le bug a affecté l'accès à Facebook, en cataloguant le réseau social comme un site de hameçonnage, technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une usurpation d'identité.

Les internautes mécontents ont inondé le compte Twitter de Webroot de messages sur les détections erronées du logiciel. En guise de réponse la société a publié une note sur des programmes malveillants, lit-on sur ZDNet.

Les développeurs ont par la suite indiqué que le système fonctionnait et qu'ils travaillaient à résoudre le problème. Certains bugs restent toutefois à régler.

