L'existence de civilisations sur les planètes du Système solaire disparues avant la formation de la vie sur Terre ou après la migration de leurs représentants sur celle-ci reste un sujet largement évoqué dans l'espace scientifique et médiatique.

Dans un article paru le site arxiv.org, Jason Wright, planétologue américain de l'Université de Pennsylvanie et participant au projet Breakthrough Listen, estime que seuls la Lune et Mars pourraient contenir des vestiges de ces « anciens extraterrestres », un terme qui désigne d'éventuelles civilisations extraterrestres.

« SETI et d'autres projets sur la recherche de la « chose » extraterrestre s'orientent vers des étoiles éloignées. Si nous estimons que des vestiges de sociétés technologiquement développées peuvent exister, alors nous devons réfléchir à pouvoir en repérer les vestiges dans notre Système solaire », signale l'expert.

Alors qu'il y a 3,5 milliards d'années, Venus, Mars et Terre pouvaient encore abriter la vie, aujourd'hui, la Terre est la seule planète à surpasser les périodes d'échauffement et de refroidissement extrêmes. Selon le planétologue, bien qu'il soit peu probable de retrouver des reliquats des « anciens extraterrestres », l'étude des surfaces lunaire et martienne devrait prendre en compte leurs existence potentielle.

Suivez Sputnik sur Telegram pour ne jamais manquer les actualités les plus importantes grâce à nos sélections du matin et du soir. Pour recevoir les actualités de notre chaîne, il suffit de télécharger l'application Telegram sur n'importe quel smartphone, tablette ou ordinateur puis cliquer sur le lien et appuyer sur « Join ».