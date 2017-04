RKK Energuia signe un contrat de paix sur le programme Sea Launch avec Boeing

Selon le directeur général de la société de construction spatiale russe RKK Energuia Vladimir Solntsev, le contrat prévoyant la restructuration d'une dette de 330 millions de dollars envers Boeing vient d'être conclu. Conformément à cet accord, des astronomes américains pourront se rendre à la Station spatiale internationale.

« L'accord de paix a été signé le 22 février 2017, et d'un commun accord de Boeing et RKK Energuia, est entré en vigueur le 16 mars 2017. La Cour de Californie a pris la décision définitive de mettre un terme à ce processus. L'affaire est close », a dit M. Soltsev.

Selon lui, plusieurs obstacles auraient pu empêcher la signature du contrat. Pourtant, les deux parties sont arrivées à un compromis.

« Les détails de ces négociations reste un secret commercial. Le plus important est que les partenaires se sont tirés d'une impasse. Maintenant on est en train de discuter vivement de futurs et actuels projets prometteurs », a ajouté le directeur de RKK Energuia.

© Photo. Roscosmos/Oleg Artemyev La société spatiale russe Energuia proposera des vols touristiques vers la Lune dès 2022

RKK Energuia et Boeing sont partenaires dans le cadre de plusieurs programmes en matière de cosmonautique habitée.

Les deux compagnies sont respectivement des sociétés faîtières dans le segment russe et américain de l'ISS. RKK Energuia élabore un nouveau vaisseau habité nommé Federatsia, et Boeing prépare son Starliner CST-100.

