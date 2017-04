L’Arctique serait en danger

© NASA. NASA/JPL/University of Arizona Au printemps, la glace fond même sur Mars

Une équipe de scientifiques de l'Académie russes des sciences compte organiser cette année au moins trois expéditions vers l'Arctique en vue d'étudier la fonte des glaces sous-marines dans la région, qui pourrait entraîner à l'avenir une aggravation des changements climatiques à l'échelle de notre planète, relatent les médias russes.

« Les scientifiques sont préoccupés par une détérioration intensive des glaces sous-marines du plateau continental arctique de la Sibérie de l'Est, qui entraîne une libération d'énormes quantités d'une substance organique ancienne et qui pourrait influencer la carte climatique de notre planète », mettent en garde les chercheurs en charge des expéditions.

Il s'agit en l'occurrence du méthane, un puissant gaz à effet de serre, qui contribue au réchauffement climatique.

« Au cas où la dynamique de fonte et de regel se maintiendrait au niveau actuel, accompagnée d'émissions massives de méthane dans l'atmosphère, il pourrait se produire un rejet encore plus puissant qui entraînerait à son tour des changements climatiques imprévisibles, y compris une catastrophe climatique », soulignent les scientifiques.

Pour rappel, les glaces recouvrant l'océan arctique ont atteint cet hiver leur plus faible étendue en 38 ans, un nouveau signe de l'accélération du réchauffement climatique. La banquise arctique est à sa surface la plus réduite, au plus fort de la saison hivernale, pour la troisième année consécutive depuis le début des mesures effectuées par satellites en 1979, ont indiqué en mars dernier la Nasa et le Centre américain de la neige et des glaces (NSIDC).

